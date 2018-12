Otepää ilvesekutsika edasine saatus on lahtine

Noor loom lasi mehe endale üsna lähedale, nii meetri-kahe kaugusele, kirjutab Saarte Hääl. «Sain aru, et temaga on midagi lahti,» rääkis Pihel. Seega helistas ta keskkonnainspektsiooni numbril 1313, kust lubati talle peagi tagasi helistada. Kohalejõudnud abilised uinutasid kutsika, et talt rauad ära saaks võtta, ning praegu kosub loom maaülikooli loomakliinikus.