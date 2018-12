Hea teada: kuidas aastavahetus koos lemmikloomaga üle elada

Tundide viisi valgust, müra ja vilesid põhjustab koduloomades stressi ning tekitab ärevust. Pole ka ime: koera helitundlikkus on inimese omast 4-7 korda suurem, kodukassil isegi enam. Selle tagajärjel võivad loomad käituda ettearvamatult, ulguda, haukuda-kräunuda, varju otsida ja isegi seni eeskujulikud tualetiharjumused unustada. Juhul kui loomad viibivad ilutulestiku ajal õues, varitseb oht, et ehmudes soovivad nad koduhoovist põgeneda. Elisa uute teenuste valdkonna juht Kertu Kriisk toob välja, kuidas kõige paremini enda lemmiku eest aastavahetusel hoolitseda.

Selleks, et koerad oleks aastavahetusel rahulikumad, soovitavad loomakliinikud juba päeval lemmikut väsitada, teha pikem jalutuskäik ja nendega mängida. Mitmed tootjad on turule toonud nutikad helikindlad koerakuudid, mis kaitsevad loomi liiga valju müra eest. Ent kui seesugune pommivarjend kodus kohta leidnud ei ole, saab käepäraste vahenditega ka ise meisterdada loomale mõnusa peidiku tekkidest ja patjadest, kuhu ta vajadusel pugeda saab.

Loomakaitsjad panevad omanikele südamele, et koeri ei tohiks kindlasti hoida paugutamise (ega ka muul) ajal ketis, kuna loomal võib tekkida paanika ning tavapärane kuut ei ole piisav varjualune lärmi eest põgenemiseks. Isegi kui seni pole koer või kass ilutulestikku kartnud, ei või iial looma käitumist ette ennustada ega teada, milline sündmus võib muidu julges lemmikus ärevust tekitada. Kõige kindlam on lemmikuid hoida aastavahetuse melus toas.

Selleks, et olla kindel, et loom on turvaliselt kodus, tasub kaaluda spetsiaalset looma jälgimisteenust. Väike jälgimisseade kinnitub looma kaelarihmale või traksidele ning annab otse äpist märguandega teada, kus lemmikloom viibib. GPS-signaal on täpne õuetingimustes, kus hirmunud lemmiku asukoha kiiresti määrata saab.