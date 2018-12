Päevakäpp: ingelliku Pelle ootus on kestnud pikki aastaid

Tulid aga kiisupoja soovijad ning võtsid Miki. «Oh, Pelle on niiiii ilus ja armas, et tema leiab nagunii kodu.» Tulid järgmised ja võtsid Kassu: «Selline vapustav kass nagu Pelle ei jää ometi kauaks siia, me võtame parem kellegi, kellel on vähem lootust kiiresti koju saada.» Ja nii on möödunud üle kolme aasta. Siidise ja koheva lumivalge karvaga kassipoiss Pelle ootab endiselt Kadrioru serval olevas turvakodus oma Päriskodu.