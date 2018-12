Päevakäpp: nooruke triibik Loora ootab kannatamatult kodupakkumisi

Ajaga on Loorale siiski hakanud paid meeldima ja ta on aru saanud, et ega see inimkäsi nii hirmus ei olegi. Loora on vaktsineeritud, steriliseeritud, kiibistatud ja saanud parasiitidevastase tõrje ning omab isiklikku passi. Kui tunned, et sooviksid Looraga Pesaleidja kassitoas lähemalt tutvust teha, siis võta vabatahtlikega ühendust 550 0072 või info@pesaleidja.ee.