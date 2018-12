Šokk loomade varjupaigas: äkitselt rünnanud viirus jättis kassid hinge vaakuma

Marten on siiani kliinikus järelvalve all. Ta saab erinevaid ravimeid sümptomite leevendamiseks ja igapäevaselt võetakse kassilt ka vereproove. Viimaste andmete kohaselt on kliinikuarve ületanud 2000 euro piiri ning ühele annetuste toel tegutsevale MTÜ-le on tegu väga suure summaga. Seetõttu paluvad Pesaleidja vabatahtlikud nüüd abi, et Marteni ja ka üle vikerkaaresilla lahkunud Grete võlad kinni maksta. Mitte ükski summa ei too Gretet tagasi, kuid annab vabatahtlikele võimaluse jätkata võitlust Marteni eest ja aidata teisi neljajalgseid, kelle vastu elu lahkust välja näidanud ei ole.