Juba homme! Varjupaigakassid korraldavad Tallinnas enneolematu jõulutralli

Need kassid ei kuule pannil verivorsti praksumist, nende tuba ei täida piparkoogilõhn ning jõuluehete ajamine diivani alla on nende jaoks vaid pelk unistus. MTÜ Kasside Turvakodu vabatahtlikud tahavad aga oma kallitele hoolealustele, kes jõuludeks päriskodusid ei leia, kinkida ühe imelise jõulupäeva.

Sel imelisel päeval täituvad kassikambrid jõulueelse sigina ja saginaga, kiisudele kingitakse ohtralt paisid ning eelkõige näidatakse, et kuigi need hoolealused pole veel leidnud oma päriskodusid, on neil palju-palju sõpru, kes neist hoolivad ning jõuluõhtul nende peale mõtlevad.