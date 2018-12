Terve sõja aja elasid Tuglased Tartus ja Darling ustavalt koos nendega. Jõudis endale pesakonna kutsikaid hankida just 1944. aasta kevadeks. Paraku oli see üks raske ja keeruline aeg. Friedebert Tuglas oli parajasti Viljandis ja Elo koeraga üksi Tartus, kui linna tabas märtsipommitamine. Elo on kirjutanud: