Karm tõde: pühade ajal kannatavad enim neljajalgsed sõbrad

«Pirita on peamiselt eraelamute piirkond. Paljudes kodudes elavad ka kassid ja koerad. Paraku pühade ajal panevad mitmed neist kodust plehku, sest on hirmunud ilutulestiku laskmisel tekkinud mürast,» väljendas muret Pirita linnaosa vanem Alina Tubli.

Linnaosavanema sõnul kasvab kodust põgenenud loomade arv ilutulestiku tõttu. «Mitmed loomakaitseorganisatsioonid on korduvalt rõhutanud, et ilutulestik tekitab lemmikloomades hirmutunnet. Nende jaoks on ilutulestikust tingitav müra ebaloomulik ning kui tegemist on jätkuva müraga, siis looma soov ongi põgeneda,» lisas Tubli.

Lemmiklooma kodust plehkupanemine on siiski välditav. «Oluline on kindlaks teha, et loom oleks siseruumis ning tal puuduks võimalus siseruumist välja jooksmiseks. Hea oleks, kui loom oleks toas inimeste seltsis, kuid samal ajal oleks tal võimalik peitu pugeda,» ütles Tubli. «Ja mida me linnaosa valitsuses ei väsi kordamast - kindlaks tuleb teha, et lemmikloom oleks kiibistatud ning kiip registrisse kantud. Hulkuvast või kaduma läinud loomast saab teatada telefonil 514 1431.»