Põhja-Tallinna valitsuse kontorikoeral Mr Foxil on linlastele siiras palve

Mr Foxi sõnul on probleem selles, et linnas elavad koerad, kassid aga ka linnud ja kõik teised kardavad paugutamist ning see hirmutab neid. Kui uusaastaööl oskavad koeraomanikud vähemalt valmis olla selleks, et lastakse ilutulestiku, siis pidev paugutamine uusaastaööle eelnevatel ja järgnevatel nädalatel on väga ehmatav.