Vene Teatri näitlejanna toetas preemiarahaga kodutuid kasse: kulutada millelegi tühisele oleks minu jaoks kuritegu

Tatjana tunnistab, et auhinna saamine oli tõelise üllatus: «Olin teatri juubelikontserdi korraldaja ja teadsin hästi, et lavale tuleb näitlejapreemiat üle andma heategevusfondi president Ljudmilla Gans. Samas ei osanud ma uneski näha, et preemia väljakuulutamisel kõlab minu nimi. Auhinna saajana võitlevad minus kaks tunnet — ühest küljest uhkus ja rõõm, teisalt kahtlus ja hämmastus, et millega mina selle autasu välja teenisin. Kulutada preemiaraha millelegi tühisele oleks minu jaoks kuritegu.»