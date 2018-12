Kohutav leid: Uus-Meremaa rannalt avastati maha lõigatud peadega hülgepojad

Hülged leidis turismiettevõtja, kes andis avastusest teada kohalikele võimudele. Tõenäoliselt tapeti hülgepojad mujal, ent toodi rannalähedasse vette justnimelt selleks, et turistid need eest leiaks. Christchurchi politsei poolt «võika ja vägivaldsena» kirjeldatud juhtumit menetletakse nüüd kui kuritööd ning uurijad annavad oma parima, et süüdlane leida.

Hülgepojegade kehad saadeti lähedalasuva ülikooli laborisse lahkamisele ning praeguseks teatakse vaid seda, et tegu ei olnud hairünnakuga. Hülgeliik, mida tuntakse ka Uus-Meremaa Merikarude nime all, on riikliku kaitse all ning nende loomade igasugune häirimine on seadusega keelatud.