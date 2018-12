Vahva video: jääkaru Aron leidis väikesest lelust palju rõõmu

Aroni viimaseks avastuseks on plastikrõngas, millega on karul tegemist oi kui palju — seda saab suus ühest kohast teise kanda, basseini loopida ja siis ise järgi hüpata ning selle vastupidavust hammastega järele proovida. Rõõmu kui palju! Aroni ema Friida sai möödunud nädalal küll 16-aastaseks, ent pojale ei jää ta mänguhimulisuselt alla. Tihti võib polaariumis näha, kuidas Aron oma mänguasjadest ilma jääb, sest Friida napsab need lihtsalt endale.