Video: Soome päästjad aitasid järvest välja uppuva põdra

Põder põgenes jää peale jahikoera eest, ent õhuke jääkiht andis looma raskuse all järele. Vette kukkus ka koer ise, ent loomadele järgnenud jahimees õngitses oma kaaslase omal jõul välja. Kemppainen nentis, et kõiki päästjaid üllatas põdra rahulik käitumine ning loom ei näidanud välja ühtegi agressiivsuse märki. Sellegipoolest viidi päästemissioon läbi ülima ettevaatlikkusega, et suurt sarvekandjat mitte ehmatada.