Koolilapsed kogusid tiiger Pootsmani toetuseks üllatavalt suure rahasumma

Amuuri tiiger Pootsman läks küll Tallinnast Tšehhi loomaaeda tiiger Tanyale kosja, kuid see ei tähenda seda, et heategevuskampaania tiigri jaoks oleks lõppenud. Et Pootsman tagasi tuleks, on vaja Tiigriorg valmis saada ning Saue Gümnaasiumi õpilased panustasid sellele suurelt kaasa.