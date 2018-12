Aita kaasa! Noorte heategevuslik algatus kogub annetusi loomade varjupaigale

Lasnamäe linnaosavanem Maria Jufereva-Skuratovski ja Noortenõukogu liikmed kutsuvad varjupaigas olevatest kassidest ja koertest hoolivaid elanikke kaasa lööma ja jõukohaseid annetusi tegema, et ka neljajalgsed end jõulude ajal hästi tunneks.

«Jõulud on lähedal ning nagu kombeks, on see heade tegude aeg. Kutsume Lasnamäe elanikke võtma osa noorte heategevuslikust algatuses ja tooma neile vajalike asju ning toitu,» sõnas linnaosavanem.