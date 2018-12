Päevakäpp: pisike Piia on unelmate inimest kaks ja pool aastat oodanud

Seekord oli aga Piia juures midagi ebaharilikku. Piia ees seisis üks tore inimene, kes rääkis kiisule, kui ilus ja arukas kiisutirts ta on. See imeline isik ütles, et Piia on just see nurrik, kes tema perest veel puudu on ning just Piia on see, kellele ta järele tuli. Siis juhtus midagi imelist – Piia, kes muidu inimestesse veel võõrastavalt suhtub, lasi ennast paitada ning puksis tänulikult oma uue sõbra kätt. Piia oli kohanud oma südame teist poolt – päris oma inimest! Pisike Piia oli õnnelik, sest nüüd lõppes tema elu turvakodus ning algas elu armastatud kodukassina.