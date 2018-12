Päevakäpp: piltilus Zhulik ootab oma kodukest

No vaadake vaid, missugune eeskujulik poiss ja millised elegantsed kombed! Kui Zhulik koolis käiks, siis oleks ta ilmselt viieline, sest kuidas saakski nii armsale mõmmikule kehvemaid hindeid anda? Zhulik on ju selgeks õppinud, kuidas käpp käpa kõrval istuda, kuidas saba ümber käppade siduda ning muidugi see poseerimine – see on ju Zhulikul nii hästi käpas! Üle kõige tahaks Zhulik seda ka teistele õpetada!