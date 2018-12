Päevakäpp: tänavaelu küüsist päästetud Mikko on uueks alguseks valmis

Mikko pelgab veel inimesi, sest elu tänaval on ta umbusklikuks muutnud. Ta pole veel sülekiisu, aga Mikkoga on kahtlemata võimalik suureks sõbraks saada — selleks oleks talle vaja rahulikku pesapaika ja kannatlikku inimest ning veidi aega. Juba praegugi on näha, et Mikko meelest ei olegi kõik inimesed enam halvad ja hea südame ning sõbraliku häälega saab Mikkos seda tunnet vaid süvendada. Loomulikult läheb vaja ka pisut konservi, sest tee kiisu südamesse käib loomulikult kõhu kaudu.

Nagu ühele tublile ja asjalikule kiisule kohane, on Mikko saanud kastreeritud, omab kiipi ning talle on tehtud ka parasiiditõrje. Kui tunned, et tahaksid just Mikko jõulusoovi täita ja uut aastat üheskoos alustada, täida Pesaleidja kassivõtja küsimustik ja sinuga võetakse peagi ühendust. Kui soovid aga kiisule alustuseks hoiukodu pakkuda, siis kirjuta info@pesaleidja.ee. Kindlasti on kodu leidmisel abiks ka see, kui oma tuttavatele kassisõpradele Mikkost pildi saadad!