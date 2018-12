Päevakäpp: Kviten otsib kedagi, kes ta kiusajate käest päästaks

Kviten on pooleteiseaastane kassipoiss. Tema õde ja vend on ammu uues kodus kuid rohkem aega vajav Kviten on siiamaani teisi kasse täis hoiukodus enda peret ootamas.

Kviten on nii vahva kass, et hoiukodu võiks ta isegi endale jätta, kuid kahjuks teised karvased elanikud nii ei arva. Kuigi Kviten on teistest peajagu suurem, on ta siiski teiste peksukott. Ei anta talle mänguasju, ei tohi ta pesas magada. Vahepeal, kui teised kaks bossi magavad, hiilib arake Kviten nende kõrvale magama, sest ta nii igatseb lähedust ja armastust.