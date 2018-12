Miuks ja Pussakas on liivade osas eri maitsetega. Pussakat hakkab väga kiiresti häirima, kui kastis on vähegi ebameeldivat lõhna tunda (ning see ajab ta kahjuks mõnikord ka oma tundeid väljaspool kasti välja näitama), Miuks, kellel on probleeme ülekaaluga, aga eelistab ilmselgelt neid liivasid, mis on talla all pehmemad.