Päevakäpp: julma pere käest pääsenud Tikker saab kõigist raskustest võitu

Tundus, et kõik oli korda saamas, ent nüüd tabas Tikrit uus tagasilöök. Hoiukodu perenaine leidis ühel hommikul kassikese põrandal lamamas, kiisukese kõrvad olid külmad ja tal oli raske hingata. Kiiresti viidi Tikker arsti juurde ja pandi tilgutite alla, talle tehti süsti ja anti hapnikku. Kiisukesele tehti uuringud, mille käigus selgus, et tal on kopsupõletik.