Tiigrioru projektijuht: Tiigriorust võib saada Eesti visiitkaart maailmas

Veronika Padar, eelmise aasta alguses algas heategevuskampaania Tiigrioru ehitamiseks. Tänase päeva seisuga on meil uudised, et tiiger Pootsman viidi hoopis Tšehhi loomaaeda.

Tõesti, Pootsman viidi Tšehhi loomaaeda järglasi saama. Siiani on heas usus kogutud raha, et ehitada Tiigriorg, kus meie tiiger saaks end koos tulevase perega sisse seada. Nüüd selgus, et meie tiiger võttis ette teekonna Tšehhi loomaaeda, mis tegelikult ei ole üldse kurb uudis, kuna Pootsman valiti välja, sest tema ema ja isa on pärit loodusest ja tal on väga hea geneetika. Meie paraku ei saa tänu oma tingimustele siia ühtegi emaslooma tuua, seetõttu otsustas koordinaator, et on parem kui väärtuslik loom saab omale väärtusliku kaasa mujal ja nad saavad järglasi.

Kui tõenäoline on see, et Pootsman tuleb tagasi?

Kui uus kodu, Tiigriorg saab valmis, tuleb Pootsman kindlasti tagasi. See annab võimaluse siia tuua ka emasloom, mis omakorda loob hea eelduse poegade saamiseks.

Sama seis oli polaariumi ehitamise ajal, kui jääkaru lubati ära viia. Olukord oli antud ajahetkel tõesti keeruline. Meile öeldi, et jääkarud viiakse minema, sest tingimused ei vastanud nõuetele. Siin aga tulid appi Eesti rahvas ja Tallinna linnavalitsus. Ühiselt me saavutasime selle eesmärgi – meil valmis polaarium. Seekord ei ole olukord nii hull, Pootsman läheb täitma õilsat missiooni. Aga siiski, oleks meil Tiigriorg valmis, ei peaks ta minema kuskile mujale. Ma loodan, et ka seekord pingutame me ühise eesmärgi nimel ja saame Tiigrioru valmis.

Tiigrioru valmimine ja Pootsmani tagasitulek on omavahel seotud?

Jah, me ikkagi ei saa üle ega ümber sellest, et kui me Tiigriorgu valmis ei saa, siis kuhu me ta paneme — ei tahaks teda sellistesse tingimustesse tagasi tuua. Eriti kui ta on Tšehhis harjunud suurema maa-alaga, kus tal on kõik tingimused olemas.

Eesmärk on Tiigriorg saada valmis paari aastaga. Kampaania Tiigrioru rahastamiseks jätkub ja siinkohal on teretulnud kõik inimesed aitama ja andma oma panust. Kuidas seda täpsemalt teha saaks, on kirjas meie kodulehel. Muidugi võib meiega ka otse kontakti võtta ja pakkuda omalt poolt välja ideid Tiigrioru toetamiseks.

Mille poolest Pootsmani geenid erilised on?

Amuuri tiiger on ohustatud liik, kuna teda on väga kurjasti ära kasutatud erinevate meelelahutusvaldkondade poolt nagu tsirkus. Tema arvukus on maailmas vähenenud ja amuuri tiigreid tuleb hoida ja säilitada.

Pootsmani vanemad on pärit vabast loodusest ehk ta on puhas amuuri tiiger. Kui me mõtleme tulevikuperspektiivi, siis võib Tiigriorust kui amuuri tiigri paljunduskeskusest saada Eesti visiitkaart maailmas.

Mida see Eestile tähendaks?