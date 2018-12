Romantika pole kadunud: kuus looma, kes valivad kaaslase terveks eluks

Truuks jäämine on enamike loomade jaoks keeruline, sest isasloomadel on kaasasündinud instinkt oma geene edasi anda, mis sunnib neid paarituma võimalikult paljude emastega. Emaste loomade eesmärk on aga leida parim võimalik isakandidaat ning kui välja ilmub uus ja tugevam võimalik partner, jääb vana sinnapaika. Kõigele sellele vaatamata eksisteerib ka loomariigis suhteid, mis lõppevad alles siis, kui üks paarilistest sureb.

Loorkakud

FOTO: Wolgang Schleicher / PantherMedia / Wolgang Schleicher / Scanpix

Loorkakud leiavad ühe kaaslase ja jäävad kokku seniks, kuni surm neid lahutab. Isaslinnud hoolitsevad oma kaaslaste hästi ning ajal, mil emalind on valmis munema, toob tema kaasa talle pühendunult toitu. Kui üks loorkakkudest sureb, ei jää teine teda aga leinama, vaid otsib endale uue partneri.

Merihobukesed

FOTO: Wild Wonders of Europe / Zankl / Scanpix

Enamik merihobukesi on monogaamsed ning jagavad lapsevanemakohustusi hoopis omamoodi. Sündimata marja eest hoolitsevad isased merihobukesed, kellel on selleks spetsiaalne haudetasku. Kui emane merihobuke on oma marja üle andnud, on tema töö tehtud ja maimukeste edasine saatus jääb isa hinge peale.

Rändalbatrossid

FOTO: Andy Rouse / 3 / Scanpix

Nende nimi vihjab pikkadele vahemaadele, mida need hiiglasliku tiivaulatusega linnud läbivad, ent reiside lõpus naasevad rändalbatrossid alati oma väljavalitu juurde. Linnud paarituvad umbes iga kahe aasta tagant ning kui emaslind on munenud, hoolitsevad munade eest mõlemad vanemad. Kordamööda käib haudumine ja kui järeltulijad koorunud, on üks vanem alati nende juures ja teine suundub toiduotsingutele.

Hundid

FOTO: magicpitzy . / PantherMedia / magicpitzy ./ Scanpix

Iga hundikari on üks suur perekond, mis koosneb ühest paarist ja nende järeltulijatest. Alfapaar on ainuke, kes võib järglasi saada ning üldjuhul sünnib aastas üks pesakond. Kui järeltulev põlvkond on piisavalt kasvanud, lahkuvad nad karjast, et omale terveks eluks paariline leida ja üheskoos uuele karjale alus panna.

Kühmnokk-luiged

FOTO: Abeselom Zerit / PantherMedia / Abeselom Zerit / Scanpix

Ei ole kokkusattumus, et kühmnokk-luiged on romantiliseks sümboliks. Need kaunid linnud jäävad kokku kogu eluks ja isasluiged, erinevalt paljude teiste liikide isasloomadest, aitavad oma kaaslasel ka tibud suureks kasvatada. Luigepaarid on tugevad ja isegi territooriumile tungijate vastu võideldakse ikka üheskoos.

Termiidid

FOTO: GEORGETTE DOUWMA / 1 / Scanpix