Kuigi vahepeal kõikunud temperatuurid sulatasid esimese lume, on Eesti nüüd taas valge vaiba alla saanud. Ükskõik, kas need on positiivsed või negatiivsed - lumi tekitab meis kõigis emotsioone ning ei jäta külmaks ka karvaseid ja sulelisi. Heida pilk peale Lemmiku vahvale lumegaleriile ja vaata, kuidas loomariigis talve peetakse.