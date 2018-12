Südantsoojendav taaskohtumine: surnuks peetud kass ilmus pere rõõmuks taas välja

Täpselt kuu aega pärast lahkumist lubati Paradise'i elanikud oma kodude jäänuste juurde tagasi lootuses, et mõned nende isiklikest esemetest jäid tulest puutumata. Werblow'd leidsid aga eest rohkem, kui nad oleksid lootagi osanud — keset hävingut ootas neid Timber. Esialgu paistis, et kass ei suutnud pererahva naasmist uskuda, ent kui Timber Courtney ära tundis, tuli ta jooksusammul perenaise juurde.

Courtney jagas taaskohtumisest filmitud videot ka sotsiaalmeedias ning seda on nüüdseks vaadatud sadu tuhandeid kordi. «Pärast nii suurt kaotust on Timber ja tema leidmine vastupidavuse, tugevuse ja armastuse sümbol,» kirjutas Werblow oma postituses. «Ta on imeline kass ja me oleme nii õnnelikud, et ta taas meie juures on.»