Päevakäpp: kassdetektiiv Murik ajab päriskodu jälgi

Nüüd on otsustanud detektiiv Murik hakata ajama kadunud kodu jälgi. Ta teab küll, et kuskil peab olema ka tema jaoks üks soe kodu ja hooliv pererahvas, aga seni pole ta veel neid kohanud. Murik teab, et selles kodus võiks olla natukene rohkem rahvast: seal võiks olla neid veidi väiksemaid kahejalgseid, kes oma koolitükkide vahepealt sooviksid Murikut lõbustada, õhtuti koos Murikuga ühest toast teise jookseksid ning hilisõhtul voodisse pugedes Muriku kaissu võtaksid.

Jah, vot sellisest kodust unistabki krapsakas Murik. Kui sinu peres on kooliealisi lapsi, kes igal hommikul ja õhtul söögilauas õhinal ühest nurrumootorist unistavad, siis suure tõenäosusega on see just kassdetektiiv Murik, keda nad igatsevad. Kui sooviksid talle kodu pakkuda, siis palun võta temaga ühendust info@kassideturvakodu.ee.