Nagu inimesigi, ohustavad ka lemmikloomi erinevad haigused. Õnnetus ei hüüa tulles ja seetõttu peaks iga loomaomanik tegema kindlaks, et tema neljajalgne sõber on erinevate haigustekitajate eest kaitstud. Miks vaktsineerimine niivõrd oluline on ja millised haigused lemmikuid ohustavad, uurib saatejuht ja loomasõber Kertu Jukkum.