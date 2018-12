Päevakäpp: vennad Lamborgini ja Lucky otsivad üheskoos imelist kodu

Nimelt on Lambol tugeva löögi tõttu näopiirkonda peatrauma, mida näitab ka natukene viltune suu, kuid söömist ja elamist see kiisupojal ei sega. Tema oli hoiukodusse saabudes kõige rohkem hirmul — kui keegi Lambot puudutada püüdis, hakkas kass värisema ja üritas inimesi sisisedes eemale peletada. See oli aga igati arusaadav kui arvestada mida vaene kassipoeg on üle elanud. Lucky kartis aga kahejalgset nii palju, et põgenes mööda seina üles ja seda sõna otseses mõttes.