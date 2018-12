Erakordne ülesvõte: looduses nähti esmakordselt valget puumat

Tegu ei ole albiinoga — pildile jäänud puumal on geneetiline hälve nimega leukism, mis põhjustab pigmendi osalise puudumise. See muudab looma karvastiku enamjaolt valgeks, kuid ei põhjusta albiinodele omaseid punaseid silmi.

Kuigi foto tehti juba 2013. aastal, avalikustati see alles nüüd, kui bioloogid olid nähtut põhjalikult analüüsinud. «Me uurisime erinevaid teaduslikke väljaandeid ja ei leidnud kusagilt informatsiooni selle kohta, et leukismi ka puumadel esineb,» sõnas rahvuspargi bioloogilise mitmekesisuse uurimisprojekti koordinaator Celilia Cronemberger. «Meie leid ainult põhjendab rajakaamerate vajalikkust, sest lisaks rahvuspargi elustiku kontrollimisele aitab see kaasa uutele teaduslikele avastustele.»