Päevakäpp: kaks aastat oodanud Mõugu loodab jõuludeks koju saada

Nüüd on sellest päevast möödunud juba kaks aastat ja kaks kuud ning Mõugust on saanud üks turvakodu «püsiasukatest». Ta on üks neist, kes on omad kodu jäänud aastateks ootama ning seda ühte ja õiget ei paista kusagilt tulevat. Vabatahtlikud loodavad, et 2018. aasta jääb Mõugu jaoks turvakodus viimaseks, sest nende südametes on suur soov Mõugule kodu leida.