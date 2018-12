Südantsoojendav foto: haiglasse läinud kodutu mehe koerad jäid oma sõpra truult ootama

«Mees tunnistas, et kannatab pigem ise nälga — peaasi, et tema koerad söönuks saaks,» jagas Mamprim. «Ma ei tea, milline tema elu on ja ma ei taha seda arvustada, kuid vaatepilt, mis mulle avanes, tõestab, et need koerad kogevad armastust ja hoolt.» Postitus on nüüdseks läinud viraalseks ning praeguseks on sellel üle 70 000 jagamise ja enam kui 22 000 kommentaari.