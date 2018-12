Huvitav teada: miks kassid jõuluehteid jahivad?

Jahiinstinkt

Kassid võivad olla kodustatud loomad, ent nende ürgne jahiinstinkt on neis siiani säilinud. See aga tähendab seda, et puu, millel olevad imelikud kujud võivad potentsiaalselt olla saakloomad, on liiga hea, et sellest lihtsalt mööduda. Sellisele käitumisele aitavad kaasa kõiksugu värvilised mänguasjad, millega su kass lustida ja jahioskusi treenida saab. Ta ei lähe kuuse kallale pahameelest, vaid peab seda omamoodi lõbusaks jahiks.

Soov ronida

Kassidel ei ole mingi vaev kribinal-krabinal puu otsa söösta ja osaliselt teevad nad seda selleks, et end ohutult tunda. Mida kõrgemal nad on, seda väiksem on võimalus, et mõni vaenlane nad kätte saab. Kuuse otsa ronimine annab kassile ka võimaluse ümbrusel silma peal hoida. Kes teab - äkki on kuskil mõni saakloom, mida püüdma asuda.

Tähelepanuvajadus