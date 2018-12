Radikaalne samm: varjupaigad keelustasid kuuks ajaks loomade võtmise

Jõuluõhtu ja uusaasta vahel satub varjupaikadesse massiliselt jõulukinkideks mõeldud loomi, kellest saajad huvitatud ei ole. Seetõttu saavad Alam-Saksi, Berliini ja Bremeni liidumaade loomasoovijad oma uued lemmikud paljudest riiklikest varjupaikadest kätte alles siis, kui pühadeperiood on lõppenud.

Hannoveris varjupaika pidav Arvid Possekel sõnas Deutsche Welle vahendusel, et loom ei ole hea üllatuskink. «Ajutine paus ongi mõeldud selleks, et loomi varjupaikadest kingituseks ei viidaks,» selgitas Possekel. «Loomast peaks saama pereliige ning pereliikmeid ei anta ära.» Possekel lisas, et inimesed, kellele selline otsus ei meeldi või nad selle vastu võtmise mõttest aru ei saa, ei tohikski varjupaigast looma võtta.

Üks suurematest Bremeni liidumaa varjupaikadest on sel aastal uutesse kodudesse saatnud enam kui 1000 looma, ent kuigi paljudele ülejäänud neljajalgsetele on tahtjad olemas, ei anta neid välja kuni jaanuarikuuni. Sellest said inspiratsiooni ka paljud väiksemad varjupaigad, kes nüüd samamoodi talitavad.