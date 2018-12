Populaarne annetuskampaania kogus koduta loomade jaoks enneolematult suure toetuse

Kampaania toimus Julia Beljajeva Facebooki fännilehel ning toetajate abiga koguti kokku 376 kilogrammi ehk ligi 1000 euro väärtuses tooteid Dr. Sterni laiast tooteportfellist. Annetuseks sai ELS hädavajalikku kassiliiva, kuivtoitu ning hulgaliselt konserve ning kassivorste. 12.detsembril kohtusidki Julia Beljajeva, kampaania eestvedaja Brit Mesipuu ning Dr. Sterni esindaja Küllo Vään ELS-i juhi Margit Midroga, et annetus üle anda. Julia Beljajeva ja Brit Mesipuu on sarnast loomadele mõeldud kampaaniat varasemalt kahel korral läbi viinud. Seekordne kogus ületas aga eelmist rekordit rohkem kui 100 kilogrammiga.

«Kampaania käigus saadud toiduvaru jagame ära hoiukodus olevate loomade vahel. Hetkel on ELS-i hoole all 15 kassi, koer ja merisiga,» sõnas ELS-i eestvedaja Margit Midro. «Lisaks hoiukoduloomadele tegeleme ka kassikolooniatega, kes tänavatel oma võimalust ootavad. Kahjuks ei suuda kõikidele abivajavatele loomadele korraga hoiukodu pakkuda ja saadud toiduvaru aitab ka tänavatel ootavatel loomadel kõhud täita.»

Midro sõnul kulub ühe looma ülalpidamiseks igakuiselt märkimisväärne summa. Seetõttu on selline jõulukingitus ühele annetustest sõltuvale MTÜ-le suureks abiks. «Täname kõiki, kes kampaanias osalesid ja sellega Eesti Loomakaitse Seltsi loomadele oma panuse andsid,» rõõmustas Midro.

Dr. Sterni Heategevusfondi missiooniks on, et igal loomal oleks oma kodu. Fondi üheks eesmärgiks on harida loomaomanikke lemmikloomade soovimatu järelkasvu vältimise teemal. Lisaks julgustatakse inimesi varjupaikadest lemmikuid võtma ning toetatakse varjupaikadesse sattunud loomi. Kaubamärgi toodete müügituludest läheb üks protsent heategevusfondi, millega toetatakse varjupaikasid üle Eesti.