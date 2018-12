Imearmas video: kassi saanud poisi reaktsioon on tõeliselt südantsoojendav

Austini ema Mari Brooksi sõnul on poiss viimased kaks aastat regulaarselt kohalikus loomade varjupaigas abiks käinud ja neljajalgsetega tegelenud. Justnimelt varjupaigas kohtus Austin esmakordselt Gizzardi-nimelise musta kassiga ja Mari sai peagi aru, et poisi ja kiisu vahel oli tekkinud tugev side.

Üllatunud Austin ei suutnud rõõmupisaraid tagasi hoida. «Tema reaktsioon oli parim asi, mida ma kunagi näinud olen,» sõnas Mari. «Ka pealtvaatajad hakkasid nutma. Sellest hetkest on kõik läinud ainult ülesmäge — Austin ja Gizzard on lahutamatud ning on päevselge, et tegu on parimate sõpradega.»