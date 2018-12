Päevakäpp: õnnetu Lilian on turvakodus sattunud peksukoti rolli

Igal hommikul on Lilianil uus verine triip nina peal, iga järgnev sügavam ja tugevam kui eelmine. Keegi kiusab Liliani. Lilian on seesugusest käitumisest väga ehmunud. Varem oli kõik hästi, ta sai rahulikult pesas tukkuda, käia krõbinaid nosimas ning aknal oma uut perekonda oodata, kuid nüüd istub Lilian ronimispuu kõige madalamas ja pimedamas pesas. Ta üritab olla nähtamatu, selleks et keegi ei saaks talle taas käpaga äsada.

Vabatahtlikud on murest murtud. Liliani süda on katki, sest ta pole veel leidnud oma inimest ning nüüd saab ta ka füüsilise valu osaliseks. Kardame, et kui selline olukord jätkub, siis ei julge Lilian tulla pesast välja isegi sööma ning see valu lõpuks murrab ta.