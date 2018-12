Video: traataeda kinni jäänud hunt püüdis päästjaid rünnata

«Kui ma loomale rattaga lähenesin, mõtlesin esialgu, et tegu oli koera või ehk metsseaga, ent jõudsin kiirelt arusaamisele, et aeda oli takerdunud hunt,» rääkis Germano. «Tagantjärele mõeldes oli ise appi minemine üsna rumal idee. Ma mõtlesin, et kui ma ta vabastan jookseb ta ära, aga ta oli hirmunud ja püüdis mind rünnata.»