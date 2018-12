Tuhanded eestlased nõuavad riigikogult karusloomafarmide keelustamist

Loomus kutsus nädala alguses inimesi üles oma nime alla kirjutama organisatsiooni Facebooki ja Instagrami lehtedel oleva pildi alla, et toetada karusloomafarmide keelustamise eelnõu arutelu riigikogus. Esimese 36 tunniga kogus pöördumine enam kui 5000 allkirja.

«Oleme seisukohal, et karusloomafarmide keelustamise näol on tegemist poliitilise otsusega ja seda peab arutama riigikogu. Kui valitsus võtab farmide suhtes pooldava seisukoha, on eelnõu saatus sisuliselt otsustatud,» märkis Loomuse juhataja Kadri Taperson. «Soovime siiralt tänada kõiki riigikogulasi, valitsuse liikmeid ning pöördumisele alla kirjutanud inimesi, kes eelnõud toetavad ja on seda meelt, et tundevõimeliste olendite kannatusterohke ärakasutamine pelgalt luksuse nimel kuulub ajalukku.”

Kampaania algatas ka loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad, mis kutsub inimesi saatma kirju poliitkutele, kes seni farmide sulgemist toetanud ei ole. Loomakaitsjate kampaania eesmärgiks on rahvast eelnõu toimumisest teavitada ning pakkuda vajalikku infot poliitikutega ühenduse võtmiseks. Kampaania kodulehel on ka välja toodud nimekiri Riigikogu liikmetest, kes 2017. aasta eelnõus karusloomafarmide keelustamist ei toetanud või hääle toetuseks andmata jätsid. Nende hulgas on ka Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juht Mart Helme ja Reformierakonna fraktsiooni liige Urve Tiidus.