Video: Suurbritannia haruldasim imetaja on väljasuremisohus metskass

Kui esmasel vaatlusel võib jääda mulje, et tegu on tavaliste kodukassidega, siis tegelikult pole see nii, vahendab «Reporter». Tegelikult on need kiisud hoopis šoti metskassid, Suurbritannia kõige haruldasemad imetajad. Kunagi üle Suurbritannia levinud liik on küttimise ja olelusvõitluse tõttu kõvasti kahanenud ja nüüd elab looduses vaid sadakond puhastverd šoti metskassi.