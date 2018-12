Päevakäpp: Katariina ei taha teist aastat järjest jõule turvakodus veeta

Katariina on selle aastaga käinud läbi suure tee — ujedast ja haprast kassitüdrukust on saanud suur seltskonnalõvi, kes hea meelega seltsib nii teiste kasside kui ka inimestega. Just tema on see, kes jaksas turvakodu kalendri pildistamisel hommikust õhtuni vastu pidada. Vaid tema suudab külla tulnud lastega algusest lõpuni suletutti taga ajada ning just tema on see, kes esimeste seas pärast kamina ette kerra kerib. Ta on just selline kass, kellest kõik unistavad — parajalt isepäine, mänguhimuline ning suur paisõber!