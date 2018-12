Kuidas muuta lemmikute jõulud eriliseks?

Lemmikloom on osa perekonnast ning tundub igati mõistlik ka neid jõuluajal meeles pidada. Seda enam, et lemmik oskab tunda siirast rõõmu igasuguse kingituse üle. Kui sellele veel mõeldud pole, et ka lemmik võiks midagi põnevat jõuluvana kingikotist leida, siis nüüd on selleks õige aeg. Kui aga lemmiklooma veel peres pole, leiab järgnevast lihtsalt väärt kingiideid, mida koera- või kassiomanikest tuttavatele külakostiks viia.

Maitsev toidukott

Pühadega seostub loomulikult hea ja maitsev toit, miks mitte kinkida enda või mõne sõbra lemmikule natuke kõhutäidet. Pea aga meeles, et see kõhutäide võiks olla kvaliteetne. Kvaliteetset toitu müüvad lemmiklooma kauplused. Näiteks on PetCity kauplustes jõulukampaania raames müügil suur valik nii kuiv- kui ka märgtoitu ning toortoitu. Seda nii kassidele kui ka koertele ja soodushinnaga. Lisaks sellele võib lemmiku moonakotti poetada mõne maiuse. Kas teadsid, et ka koertel on oma advendikalender? PetCity kauplustes on müügil Fish4dogs advendikalender, mis sisaldab maitsvaid maiusi kalast. Lisaks sellele võid lemmikut rõõmustada mõne närimismaiusega, mis on kõrge valgusisalduse, vähese rasvasisaldusega ning kasulikud hammastele. Unustada ei tohiks ka nurrumootoreid: neile pakutakse PetCity jõulukampaania raames Applaws kassikonserve lausa 40% soodsamalt.

Riided

Lemmikute riietamine ja nende juurde käivad aksessuaarid on kasvav trend, millel on reaalne otstarve ja vajadus. On mitmeid koeratõuge, kes kaitsvat riietust külma ilma korral vajavad. Eelkõige vajavad kaitset karvutud tõud nagu hiina harjaskoer, samuti lühikarvalised tõud nagu taks ja bokser ning aluskarvata koerad. Lisaks sellele vajavad kaitset ka koerabeebid, eakad ning tiined lemmikud. Riietus aitab neil kehatemperatuuri hoida ja kaitseb ka vihma ning pori eest. Kui sinu lemmikul puudub jope, siis enne suuremate külmade saabumist oleks hea see siiski soetada. PetCity jõulukampaania pakub valikut Skandinaavia tippbrändide, Rukka ja Hurtta, jopesid, jakke ja kombesid.

Mänguasjad

Kes ei tunneks rõõmu mänguasjadest? Lemmikud on tavaliselt väga mänguhimulised, kes vajavad aktiivset tegelemist. Vahelduse pakkumiseks võib neid jõuluperioodil üllatada mõne uue leluga. Nii koertele kui kassidele võiks koju muretseda liikuvaid mänguasju: palle ja tirimismänguasju. Lisaks on näiteks PetCity kauplustes müügil koertele mõeldud pusled, mis aitavad lemmikuid hoida tegeluses ja peletavad igavust.

Eritooted, mis rõõmustavad nii looma kui peremeest