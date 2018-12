Miljonite inimeste lemmik, muskli-känguru Roger sulges lõplikult silmad

Teade 89-kilogrammise ja kahemeetrise känguru surmast puudutas paljusid inimesi ning tema enam kui miljoni sotsiaalmeediafänni on postitanud Twitterisse ja Facebooki lugematul hulgal kaastundeavaldusi. Rogeri koduks oli Austraalias asuv kängurute päästekeskus Kangaroo Sanctuary, mis just tänu talle tegevushoo sisse sai. Päästekeskusesse jõudis Roger 2006. aastal pärast seda, kui tema ema autorataste all hukkus.