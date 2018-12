Viska pilk peale! Sel laupäeval saab loomaaias lähemalt tutvuda ahvidega

Ahvipäeva kava:

Kell 11: kingitused šimpansitele vaderilt. Ahvidest räägib armastatud Aleksei Turovski.

Kell 12: toit ja keskkonnarikastus küünisahvidele. Väikeses troopikamajas kõneleb ahvidest Inari Leiman.

Külastajatele on tutvumiseks meie loomaaia primaate tutvustav stend. Üritusel osalemine on talviselt soodsa loomaaia piletiga. Loomaaed on jalutamiseks avatud kella 17-ni.