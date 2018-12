Aita Družok leida! Tartumaal otsitakse kodust kaduma läinud pimekurti koera

Kui juhtud Družokki siiski nägema, mine talle ligi ja võta ta endaga kaasa. Koer võib olla pelglik, ent iseloomult on ta sõbralik. Kõige enam on Družok motiveeritud toidust ning see on kõige kindlam viis ta ligi meelitada. Družoki pere ootab igasugust informatsiooni telefonidel 55 644 431 või 55 28 709. Koera leidjale on välja pandud ka vaevatasu ning tema otsinguinfol saad silma peal hoida SIIN.