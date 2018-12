Päevakäpp: kuldselt veikleva siidikasukaga Aphrodite otsib oma trooni

Kuid kui su nägu kõlab juba tuttavalt, siis lubab Aphrodite suuremeelselt paitada oma väga erilist kasukat – see on imeliselt pehme, ning kuigi esialgu võib tunduda, et kassineiu on triibuline, ja triibuline ta tõesti on, siis need hallid triibud on punakal põhjal ja päikese käes sädeleb aluskarv täiesti kuldselt.