Tima südantlõhestav lugu: julmalt väärkoheldud koer pole siiani leidnud õiget kodu

Tima väärkohtlemisega oli koerale tekitatud selline psüühiline trauma, et iga inimliigutus oli kui oht. Samas oli näha, et koer otsib hellust ja armastust. Mitmed inimesed pakkusid väikest kasvu koerakesele hoiukodu, kuid mõne aja pärast loobusid temast, sest ei osanud Tima ebatavalise käitumisega toime tulla.

Lõpuks jõudis koerake varjupaika ja sealgi tiksus täis aeg, et teda enam hoida ei saadud. Seejärel võttis Tima enda hoole alla Eestimaa Loomakaitse Liit, mille vabatahtlikud olid varemgi keerulise iseloomuga koertega tegelenud ja saanud nad vähemalt nii palju korda, et kutsad elavad siiani õnnelikult uute omanikega.

Vabatahtlikud otsustasid, et mingeid lõplikke otsuseid ei tehta enne, kui pole koeraga tegeletud, teda mõnda aega jälgitud ja proovitud muuta käitumismustreid. Tima on kosunud ja rõõmsameelne, kuid ilmselt on väärkohtlemine minevikus jätnud nii tugeva jälje, et koera muuta ei ole siiani osatud.