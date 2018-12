Ebameeldiv olukord: hülgele jäi angerjas ninasõõrmesse kinni

Ilm on inetu, külmkapp on toidust tühi ning hommikul peab liiga vara ärkama — meil kõigil tuleb igapäevaelus ette olukordi, mis tuju pahuraks ajavad. Lohutada võime end aga sellega, et erinevalt ühest hülgest ei ole meil angerjas ninna kinni jäänud.