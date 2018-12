Lemmiku lugejatele on avatud nõuandenurgake, kus loomaomanikel on võimalus esitada loomaarstile küsimusi oma neljajalgsete sõprade kohta.

Kas ka sinul on kodus vanem koer, kes veel kastreerimata on kuid protseduuri läbima peaks? Täna annab veterinaar nõu, kas tegu on hea mõttega.