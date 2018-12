Vennakeste vaevad läbi: pere kaotanud koerapoiste Terri ja Potteri lugu sai õnneliku lõpu

Liisi Siil, kelle Tallinna lähistel asuvasse vanematekoju Terri ja Potter kolisid, sõnas, et koerad olid uues kohas esiti veidi arglikud, ent kohanesid ruttu. «Lasime neil aias ringi joosta, et nad saaksid uue kohaga tutvuda,» kirjeldas Liisi. «Garaažiukse jätsime poolenisti lahti ning panime sisse nende eelmisest kodust pärit teki ja süüa-juua, et neid tuppa meelitada.»

Terri ja Potter ei osutunud valituks juhuslikult. Kui pere koerte pilte nägi, piisas vaid tunnikesest arutamisest ning oli selge, et ilma Terri ja Potterita enam ei saa. «Nad meenutavad väga meie eelmisi koeri,» sõnas Liisi. «Üks neist oli pikakarvaline taks ja teine krässus karvaga koer.» Kokkusattumused sellega aga ei lõppenud — üllatavalt selgus, et Terri ja Potter on pärit samast kennelist, kust Siilide pere eelmine taksikoer, aastaid tagasi manalateele läinud Juss.

Kahe koera lugu lõppes õnnelikult. Rahul on Siilide perekond, Terri ja Potteri eelmised omanikud ning tundub, et ka kutsad ise. «Tundsime, et nüüd on õige hetk üks heategu teha. Me tahtsimegi kahte koera võtta ning Terri ja Potter sobivad meile väga hästi,» rõõmustas Liisi. «Nad on nii armsad, me oleme väga õnnelikud.»