Päevakäpp: Rafaeli südamesoov on jõuludeks parim sõber leida

Sa mõtled kodus olles, et tahaksid endale kaaslast, kes vaataks targa pilguga sinu uhkemaid malekäike, mõtleks kaasa ning laenaks abistava ja mõistva pilgu, kui soovid arutleda maailmapoliitika või halva telekava üle? Soovid näidatada oma oskusi köögis, kuid puudub publik? Tahaksid teha üht meeldivat jooksu lumes, aga sõbrad ei ole nõus tulema? Rafael on nõus kõike kaasa tegema!

Ta jookseb või jalutab sinuga seni, kuni sa jaksad. Ta kuulab sinu mõtestatud juttu ning jätab selle meelde kuni vestluse lõpuni. Ta sööb suurima heameelega sinu valmistatud toitu, kuid samas on ka koerte kuivoit vägagi hea. Kui sa tunned, et Rafael, see pea 3-aastane põlvekõrgune koerake, on just sinu hingeloom, siis mine talle külla Tallinna loomade varjupaika, Paljassaare tee 85.